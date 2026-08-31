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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 71 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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