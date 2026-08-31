Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 71 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Noreste

: 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 17%

: 17% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El miércoles 2 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El jueves 3 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El viernes 4 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.