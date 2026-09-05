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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
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