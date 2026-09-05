Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Norte

: 8 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.