Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de agosto

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 6 de agosto la temperatura rondará entre 74 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Suroeste

: 2 a 8 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.