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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de julio al 31 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 27 de julio la temperatura rondará entre 69 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 60%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 60%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
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