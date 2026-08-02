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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 39%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 39%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
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