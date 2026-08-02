Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Oeste

: 6 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.