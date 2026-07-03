Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 74 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Oeste

: 0 a 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.