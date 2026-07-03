Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 74 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 35%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 35%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
LA NACION
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