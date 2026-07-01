La gobernadora de Nueva Jersey celebra el fallo de la Corte Suprema: cómo impacta en las elecciones 2026

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, celebró la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que confirmó que los estados pueden contabilizar determinadas boletas enviadas por correo a tiempo pero entregadas después del día de la votación. El pronunciamiento también fijó un criterio sobre la interpretación de la legislación federal y tendrá incidencia en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Sherrill se mostró a favor de la decisión de la Corte Suprema

Tras conocerse el fallo, Sherrill sostuvo que la resolución brinda respaldo al modelo de votación por correo implementado en Nueva Jersey.

Según expresó, el mecanismo continúa como una alternativa disponible para los ciudadanos registrados, incluidos integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias que emiten su boleta desde fuera del estado.

La gobernadora de Nueva Jersey celebran el fallo como una garantía para el voto seguro y accesible Facebook Mikie Sherrill

“La decisión de la Corte Suprema es una victoria para los sufragistas de Nueva Jersey. Refuerza lo que hemos sabido desde hace mucho: votar por correo es una forma segura, confiable y efectiva“, señaló Sherrill en su cuenta de X.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre el voto por correo

La Corte resolvió una disputa vinculada al voto por correo al determinar que la legislación federal no impide que los estados contabilicen boletas enviadas el mismo día de la elección, aunque lleguen a las autoridades electorales después de la jornada de comicios presenciales. La decisión surgió en el caso Watson v. Republican National Committee y mantiene vigentes los sistemas utilizados por varios estados.

“Nada en los estatutos federales requiere que las boletas se reciban el día de la elección”, detalló la jueza Amy Coney Barrett, quien redactó y entregó la opinión de la mayoría en el fallo del caso.

La mayoría del tribunal concluyó que las leyes federales fijan un día para que el elector emita sufragio, pero no obligan a que todas las papeletas sean recibidas en esa misma fecha. Bajo esa interpretación, queda habilitado el recuento de los votos por correo de boletas que llegaron después de la fecha de las elecciones.

Por el contrario, el juez Samuel Alito, en su voto disidente, argumentó que una elección requiere que la decisión del electorado sea definitiva el mismo día del comicio.

“Si las boletas recibidas después del día del comicio se agregan al conjunto de aquellas que dictan el resultado, la elección del electorado no ocurre el día de la elección y se violan los estatutos federales”, señaló.

Nueva Jersey mantendrá su sistema para las elecciones generales

El fallo fue recibido con agrado por las autoridades de Nueva Jersey. La fiscal general, Jennifer Davenport, señaló que la decisión reafirma la competencia de los estados para contabilizar boletas enviadas en tiempo y forma.

“Nuestra oficina continuará trabajando con nuestros socios estatales y locales para garantizar que las elecciones de Nueva Jersey sigan siendo libres, justas y seguras”, reiteró Davenport en un comunicado.

Las elecciones de medio termino en Nueva Jersey serán el 3 de noviembre Facebook Mikie Sherrill

Con esta resolución, el esquema vigente en Nueva Jersey permanece sin modificaciones. Los ciudadanos registrados pueden solicitar una boleta por correo sin necesidad de justificar el motivo de su pedido y cuentan con distintas vías para devolverla antes del cierre del proceso electoral.

Las opciones incluyen el envío mediante:

Servicio postal

Depósito en buzones oficiales habilitados para ese fin

Entrega personal en las oficinas de las juntas electorales del condado correspondiente

En todos los casos deben respetarse los plazos previstos por la legislación estatal.