Buenas noticias en Nueva Jersey: Mikie Sherrill recordó la fecha límite del 1° de julio en su plan de viviendas asequibles

El gobierno de Nueva Jersey recordó que este 1° de julio es la fecha límite para presentar solicitudes de un plan estatal relacionado con viviendas asequibles. La gobernadora Mikie Sherrill anunció avances para fomentar la construcción y reducir los costos para las familias del estado.

Fecha límite para el programa de incentivos NJ Homes en Nueva Jersey

El programa NJ Homes estableció el 1° de julio como el plazo final para que los municipios presenten sus solicitudes de participación. Según un comunicado oficial, esta convocatoria busca conformar el segundo grupo de localidades beneficiarias de esta iniciativa de desarrollo urbano.

La gobernadora Sherrill impulsó el envío de solicitudes para facilitar la construccion de viviendas asequibles Facebook Governor Mikie Sherrill

Hasta ahora, 30 municipios recibirán asistencia técnica especializada y apoyo en planificación estratégica a través de este programa. El objetivo central consiste en identificar y superar los obstáculos locales que actualmente frenan la construcción de viviendas necesarias en diversos sectores.

El gobierno de Nueva Jersey asegura que la participación permite a las comunidades acceder a herramientas de crecimiento adaptadas a sus necesidades. A su vez, el apoyo facilitará la transición efectiva desde la etapa de diseño de planes hasta la ejecución material de los proyectos habitacionales.

“Si queremos que la próxima generación se quede aquí, desarrolle sus carreras aquí y forme familias aquí, tenemos que hacer que la vivienda sea más asequible en Nueva Jersey”, declaró Sherrill.

Impulso financiero mediante créditos fiscales para viviendas en Nueva Jersey

La Agencia de Financiamiento Hipotecario y de Vivienda de Nueva Jersey (NJHMFA, por sus siglas en inglés) recaudó casi 35 millones de dólares tras una subasta. Estos recursos financieros respaldarán el desarrollo de proyectos habitacionales destinados tanto a residentes de bajos ingresos como a trabajadores.

La estrategia pretende utilizar inversión privada para expandir la oferta de viviendas disponibles en todo el territorio. Según el comunicado, el método de financiamiento busca generar un impacto en el mercado inmobiliario estatal.

El gobierno de Nueva Jersey busca facilitar el acceso a viviendas asequibles Pexels

A su vez, la administración destacó que la colaboración intersectorial resulta fundamental para atraer capital hacia el sector de la vivienda. En ese sentido, remarcó que estos fondos proporcionan el impulso económico requerido para materializar desarrollos que brinden alternativas más accesibles a los residentes.

Estrategias integrales de la gestión de la Gobernadora Sherrill

Según el comunicado, el plan estatal propone una simplificación de los procesos de permisos y el apoyo al desarrollo orientado al transporte público. Estas acciones buscan alinear a las agencias estatales para acelerar la creación de hogares en centros urbanos y áreas laborales.

El plan de Nueva Jersey contra los centros de datos de la IA

Además de hacer cambios por más de US$70 millones sobre el Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible, el presupuesto propuesto por la gobernadora Sherrill contempla asistencia para el pago inicial y alivio fiscal en el impuesto a la propiedad.

Por su parte, la Orden Ejecutiva 17, firmada en abril, dispone un enfoque que busca la asequibilidad de la vivienda. El Consejo de Gobernanza de Vivienda está encargado de coordinar estas tareas para asegurar que la construcción no se demore.

En ese sentido, la administración Sherrill destacó la importancia de la colaboración local para lograr este objetivo, por lo que se incentiva a los municipios a aplicar al programa antes del 1° de julio.