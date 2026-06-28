En Nueva Jersey: tiene 19 años, estudia en la universidad y fue detenido por el ICE solo por sus raíces latinas

José Noel Portillo Ulloa, de 19 años, permanece bajo custodia migratoria en Elizabeth, Nueva Jersey, tras un arresto realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 2 de junio. El joven estudia en Kean University, acaba de completar su primer año universitario y su familia busca reunir 20.000 dólares para cubrir honorarios legales.

José Portillo, el latino universitario detenido por el ICE

La campaña en GoFundMe señala que Portillo Ulloa fue arrestado por agentes migratorios mientras conducía para ayudar a un amigo.

El pedido de ayuda describe la detención como “repentina” y sostiene que su ausencia afectó a su madre, Glenda Sánchez, y a sus dos hermanos menores.

La familia de Portillo Ulloa busca reunir US$20.000 para cubrir los honorarios legales necesarios y avanzar con su defensa migratoria GoFoundMe

Además, en la publicación la familia afirma que los tres dependen del joven tanto en lo emocional como en lo económico.

Portillo Ulloa llegó a EE.UU. desde Honduras cuando tenía cinco años. Sánchez relató en una entrevista con N+ Univision que huyó de ese país con José después de presenciar el asesinato de un primo.

La mujer teme que su hijo sea enviado a un lugar con el que casi no mantiene vínculos y remarcó que en Honduras no tiene “dónde llegar”. También manifestó que, para su hijo, EE.UU. es su país porque vivió allí “toda su vida”.

Además, Sánchez sostuvo que el “único delito” del estudiante fue estar en un país del que no es originario. Por otro lado, expresó preocupación por las condiciones dentro del centro migratorio.

Según relató, cree que el muchacho evita contarle todo para no angustiarla, aunque percibe que está en “malas condiciones”, con mala alimentación y sueño. Mientras avanza el proceso, la familia espera que un juez le permita presentar su caso y pelear por permanecer en EE.UU.

La abogada de inmigración Claudia Bernal explicó a N+ Univision que la edad en la que el joven ingresó al país norteamericano podría tener relevancia legal. El punto central es que llegó cuando era niño.

Bernal señaló que, por debajo de cierta edad, un menor no siempre puede ser considerado responsable de “omisiones o acciones”, como no presentarse a una cita en la corte.

Estudiante y sin antecedentes, la trayectoria del joven detenido por el ICE

La colecta que lanzó su familia indica que Portillo Ulloa no tiene antecedentes penales y que siempre trabajó duro como estudiante. También indica que se graduó entre los mejores de su clase en College Achieve Public School.

Antes de quedar detenido, acababa de completar su primer año universitario en la Kean University. La familia conserva cartas, reconocimientos y mensajes de maestros, compañeros y empleadores que lo describen como responsable, trabajador y comprometido con sus estudios.

Portillo Ulloa manejaba para ayudar a un amigo y fue interceptado por agentes migratorios GoFoundMe

En ese sentido, Sánchez planteó ante N+ Univision que su hijo solo se dedicó a “estudiar” y a ser “buen hijo”, “buena persona” y “buen ser humano”. Por ahora, el ICE no publicó ninguna comunicación formal para explicar las condiciones de la detención.

Cuánto dinero busca reunir la familia para el caso del joven detenido por el ICE

La recaudación tiene como objetivo cubrir los gastos legales necesarios para pelear el caso y conseguir que Portillo Ulloa sea liberado de la custodia del ICE. El texto sostiene que contratar a un abogado representa un costo abrumador para la familia.

El mensaje del hijo de Beto Coral tras la detención de su padre por parte del ICE

Hasta el 24 de junio, se recaudaron US$16.026 de una meta inicial de US$20.000, cifra que se alcanzó gracias al aporte de 245 donantes.