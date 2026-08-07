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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 72 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 40%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 40%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
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