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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 60 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
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