Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Noroeste

: 5 a 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.