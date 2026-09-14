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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
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