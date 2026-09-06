Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 55 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Suroeste

: 0 a 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.