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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 55 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
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