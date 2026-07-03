Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 76 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Oeste

: 3 a 12 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 38%.