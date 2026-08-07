Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 73 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 46%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Suroeste

: 3 a 8 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 46%

: 46% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.