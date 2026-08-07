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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 73 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 46%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 46%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
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