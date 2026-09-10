Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el jueves 10 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Oeste

: 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.