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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el jueves 10 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 13 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
LA NACION
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