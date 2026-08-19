Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 1 a 9 mph, Suroeste

: 1 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 25 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.