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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 59%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El lunes 24 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 25 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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