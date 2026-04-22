Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 22 de abril la temperatura rondará entre 47 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Oeste

: 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.