Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 22 de abril la temperatura rondará entre 47 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
LA NACION
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