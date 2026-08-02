Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Sur

: 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 90%

: 90% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 90%.

: 90%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.