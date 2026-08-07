Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 72 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Oeste

: 6 a 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.