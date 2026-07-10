Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 68 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Norte

: 8 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.