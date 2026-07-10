Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 68 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Alfa Pampa entró en concurso preventivo: la crisis del consumo golpea a los alfajores premium
- 2
Jorge Macri le respondió al alcalde de Nueva York por sus dichos sobre el partido Argentina-Egipto
- 3
Francia se apoyó en un Mbappé imparable, desplegó su mejor versión y dejó en el camino a Marruecos
- 4
Un equipo argentino avanza entre las vigas de un edificio venezolano con víctimas de una fiesta infantil