Inédito: Nueva Jersey promulgó una reforma del derecho al voto tras fallo de la Corte Suprema

Nueva Jersey promulgó una reforma electoral el 2 de julio tras la firma de la gobernadora Mikie Sherrill. La medida fortalece las protecciones para los votantes y convierte al estado en el primero en aprobar un cambio de derechos electorales tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Louisiana v. Callais.

Qué protecciones suma la ley John R. Lewis en Nueva Jersey

Cabe destacar que la decisión del máximo tribunal anuló un mapa electoral del Congreso en Louisiana y elevó el estándar para presentar demandas relacionadas con la representación de minorías raciales en los distritos electorales.

De acuerdo con CBS News, para los impulsores de la nueva normativa, el fallo abrió un debate nacional sobre la necesidad de reforzar a nivel estatal las garantías vinculadas con el derecho al voto y la protección de comunidades históricamente afectadas por prácticas discriminatorias.

Según informó la administración estatal, la norma incorpora nuevas herramientas destinadas a ampliar el acceso al sufragio, prevenir la discriminación electoral y fortalecer la transparencia de los procesos de votación.

La iniciativa fue impulsada por la asambleísta demócrata Verlina Reynolds-Jackson, quien defendió la necesidad de que los estados asuman un papel más activo en la protección de los derechos electorales.

“Es hora de que los estados tomen la iniciativa para proteger el derecho al voto”, afirmó la legisladora tras la promulgación de la medida. Según Insider NJ, Reynolds-Jackson sostuvo además que la nueva legislación busca ofrecer mayores garantías para votantes afroamericanos, otras minorías raciales y comunidades que históricamente enfrentaron barreras para participar en los procesos electorales.

Ley John R. Lewis en Nueva Jersey y las claves sobre acceso, datos públicos y asistencia lingüística

La legislación, denominada oficialmente Ley de Empoderamiento del Votante John R. Lewis, incorpora distintas disposiciones para fortalecer la participación electoral en Nueva Jersey. Entre los principales cambios se encuentran:

Ampliación de la asistencia lingüística para personas con dominio limitado del inglés.

para personas con dominio limitado del inglés. Protecciones reforzadas contra la supresión y la dilución del voto .

. Creación de una base de datos electoral pública con información centralizada de todo el estado.

con información centralizada de todo el estado. Mayor supervisión de las prácticas electorales .

. Facilidades para el registro de votantes elegibles .

. Promoción del acceso equitativo para comunidades raciales, étnicas y lingüísticas.

La gobernadora de Nueva Jersey celebró el fallo de la Corte Suprema que determinó que las leyes federales Facebook Governor Mikie Sherrill

La norma también incorpora principios orientados a garantizar que los residentes elegibles puedan registrarse sin obstáculos innecesarios y emitir su voto sin sufrir discriminación ilegal. Además, busca mejorar la recopilación y publicación de datos vinculados con los procesos electorales para aumentar la transparencia institucional.

Louisiana v. Callais y el impulso estatal a las garantías electorales en Nueva Jersey

Las autoridades estatales destacaron que Nueva Jersey se convirtió en el primer estado en aprobar una reforma de derechos electorales después de la decisión de la Corte Suprema en Louisiana v. Callais.

El máximo tribunal falló a favor de los republicanos al invalidar un distrito de mayoría afroamericana (AP Foto/J. Scott Applewhite) J. Scott Applewhite - AP

Según Reynolds-Jackson, la medida forma parte de un movimiento que impulsa leyes estatales para ampliar las protecciones electorales en un contexto de cambios judiciales a nivel federal. La legisladora sostuvo que la intención es garantizar que todos los ciudadanos elegibles puedan participar de los comicios sin enfrentar obstáculos.

La legislación lleva el nombre de Lewis, histórico referente del movimiento por los derechos civiles y excongresista estadounidense que dedicó gran parte de su trayectoria a la defensa del derecho al voto. Con esta promulgación, Nueva Jersey se suma a otros estados que aprobaron leyes propias para reforzar las garantías electorales.