Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 22 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Noreste

: 2 a 7 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.