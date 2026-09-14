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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones aislados y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones aislados y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: chaparrones aislados y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
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