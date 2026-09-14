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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones aislados y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones aislados y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: chaparrones aislados y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 14 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El martes 15 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 16 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
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