Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el miércoles 15 de julio la temperatura rondará entre 75 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Oeste

: 8 a 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: humo. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.