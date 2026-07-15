1
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el miércoles 15 de julio la temperatura rondará entre 75 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: humo. Probabilidad de precipitación: 20%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
LA NACION