Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 20 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 44%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Noroeste

: 6 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 44%

: 44% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 25 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 26 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.