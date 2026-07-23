LA NACION

Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 23 de julio la temperatura rondará entre 62 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
LA NACION
Más leídas
  1. Finalissima entre la Argentina y España: cuándo se podría jugar, con nueva fecha tentativa
    1

    Finalissima entre la Argentina y España: cuándo se podría jugar, con nueva fecha tentativa

  2. La reunión de Colapinto con su exjefe en Williams que alimenta las especulaciones sobre el futuro del piloto
    2

    Franco Colapinto mantuvo una reunión con el director de Williams durante el último Gran Premio de Fórmula 1

  3. El pescado rico en proteínas que ayuda a equilibrar el colesterol y la salud cerebral
    3

    Ni atún ni merluza: el pescado rico en proteínas que ayuda a equilibrar el colesterol y la salud cerebral

  4. Después de la trifulca contra Inglaterra, una figura de los Pumas puede ser sancionada
    4

    Después de la trifulca contra Inglaterra, Tomás Albornoz enfrenta la posibilidad de una sanción