Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de agosto

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 6 de agosto la temperatura rondará entre 75 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Suroeste

: 5 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 38%

: 38% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.