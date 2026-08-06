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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 6 de agosto la temperatura rondará entre 75 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 38%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 38%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El lunes 10 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION
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