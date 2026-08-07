Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 71 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 46%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Suroeste

: 0 a 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 46%

: 46% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.