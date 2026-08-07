LA NACION

Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaX/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 71 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 46%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 46%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey

El sábado 8 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 9 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
LA NACION
Más leídas
  1. La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era
    1

    La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era: “Unos vendepatria”

  2. Falleció Carlos Comesaña, una de las figuras más destacadas del montañismo argentino
    2

    Adiós a Carlos Comesaña, el montañista incansable

  3. Qué dijo Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona
    3

    Qué respondió Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona

  4. Una bienvenida inesperada: en Italia ovacionaron a Mastantuono, que busca sumar minutos (y goles)
    4

    El caluroso recibimiento a Franco Mastantuono en Italia: jugará en la Fiorentina