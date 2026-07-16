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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el jueves 16 de julio la temperatura rondará entre 71 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 36%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 19%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 46%.
LA NACION
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