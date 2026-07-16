Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de julio

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el jueves 16 de julio la temperatura rondará entre 71 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oeste

: 0 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 46%.