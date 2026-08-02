Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Suroeste

: 0 a 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 43%

: 43% Pronóstico: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.