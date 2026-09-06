Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 58 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

No se informó sobre la velocidad y dirección del viento.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 0 mph, None
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

Labor Day 7 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 8 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 9 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 10 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 11 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
Más leídas
  1. Los empresarios del G6 respaldaron el reclamo de soberanía sobre Malvinas del gobierno de Milei
    1

    Los empresarios del G6 respaldaron el reclamo de soberanía sobre Malvinas del gobierno de Milei

  2. La Justicia aún no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner, pero el Estado deberá pagarle US$10 millones a los abogados
    2

    La Justicia aún no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner, pero el Estado deberá pagarle US$10 millones a los abogados

  3. Fran Cerúndolo caía por 2 sets a 0 ante el 10º del mundo, pero ganó y pasó a octavos del US Open: “No sé cómo lo hice"
    3

    Francisco Cerúndolo revirtió el partido ante Taylor Fritz y llegó a los octavos de final del US Open

  4. Autopistas del Sol: un fallo que alivia al Pro, resuena en el Real Madrid y obliga al Gobierno
    4

    Autopistas del Sol: un fallo que alivia al Pro, resuena en el Real Madrid y obliga al Gobierno a definir las tarifas