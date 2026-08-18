Drumthwacket: la histórica mansión de Nueva Jersey donde ahora vive Mikie Sherrill

La familia de Mikie Sherrill comenzó una nueva etapa en Drumthwacket luego de completar su traslado a la residencia oficial de la gobernación de Nueva Jersey. La propiedad, situada en Princeton, mantendrá una mayor apertura a la comunidad, según anticipó la mandataria.

Sherrill se mudó con su familia a Drumthwacket, la residencia oficial de Nueva Jersey

“Esta semana, nuestra familia terminó de mudarse a Drumthwacket, y nos sentimos muy felices de poder llamarlo nuestro hogar”, informó Sherrill en un comunicado oficial. “Drumthwacket es mucho más que la residencia de la gobernadora: es ‘la Casa del Pueblo’”, aseguró.

“Nuestra familia está muy emocionada de celebrar este momento y comenzar este nuevo capítulo”, dijo la mandataria estatal X de Sherrill

La mandataria expresó su intención de abrir las puertas de Drumthwacket a los habitantes del estado para acercarlos a la historia y al patrimonio del predio. “Nos entusiasma llenarla de vida junto a nuestra familia”, señaló.

La mudanza también supone el abandono de la vivienda familiar que Sherrill y su esposo, Jason Hedberg, tuvieron en Montclair, en el condado de Essex, durante 16 años. Allí criaron a sus cuatro hijos y desarrollaron su vida.

“Nuestra familia está muy emocionada de celebrar este momento y comenzar este nuevo capítulo”, dijo la mandataria estatal. “Estamos profundamente agradecidos a los dedicados empleados del estado y a la fundación Drumthwacket, que ayudaron a hacer posible esta transición”, agregó.

Cuál es la historia de Drumthwacket

Drumthwacket se encuentra sobre terrenos relacionados con la batalla de Princeton de 1777, uno de los episodios de la guerra de la Independencia de EE.UU. De acuerdo con la información oficial, la construcción de la mansión comenzó en 1835 por iniciativa de Charles Smith Olden, quien posteriormente fue elegido gobernador de Nueva Jersey.

El nombre de la residencia oficial proviene de una expresión gaélica escocesa asociada con la idea de “colina boscosa”. Olden tomó el término de una novela de Sir Walter Scott para identificar la propiedad. En 1860, después de asumir como gobernador, se convirtió en el primer mandatario estatal que vivió en la casa.

La propiedad pasó a manos del Estado en 1966, cuando fue adquirida con el objetivo de convertirla en residencia oficial del gobernador. Desde entonces, la lujosa “casa blanca” quedó incorporada al patrimonio público de Nueva Jersey y pasó a formar parte de la historia institucional del estado.

La mansión fue construida originalmente en 1835 por Charles Smith Olden drumthwacket.org

Cómo es Drumthwacket por dentro: arquitectura, jardines italianos y la histórica Thomas Olden House

La residencia conserva elementos de distintas etapas de construcción:

La estructura original incluye un pórtico con columnas de estilo jónico (perteneciente a la arquitectura griega).

(perteneciente a la arquitectura griega). Años después, el industrial Moses Taylor Pyne incorporó ampliaciones, entre ellas nuevas alas y una biblioteca con revestimiento de madera .

. Uno de los espacios exteriores más reconocidos es el conjunto de jardines de inspiración italiana, diseñados en 1905. Los jardines fueron diseñados tomando como modelo la Villa Gamberaia, en Settignano, Italia, con terrazas y parterres adaptados al terreno de Nueva Jersey.

En el mismo terreno se encuentra la Thomas Olden House, una vivienda colonial construida entre 1759 y 1765. Actualmente funciona como espacio educativo y como oficina de la fundación Drumthwacket, organización creada en 1982 para participar en las tareas de restauración y conservación del lugar.

De Playtex al programa Apollo: los inventos desarrollados durante la etapa de Abram Spanel

La historia de la residencia incluye además una etapa vinculada con la investigación y el desarrollo de productos. Durante el período en que perteneció al inventor Abram Nathaniel Spanel, algunas de esas actividades se realizaron dentro de la mansión, particularmente en el actual Salón de Música.

Spanel adquirió Drumthwacket en 1941 y fue fundador de International Latex Corporation, empresa que posteriormente adoptó el nombre Playtex. En la propiedad, él y su equipo trabajaron en distintos desarrollos que luego fueron patentados.

Entre los proyectos asociados con esa etapa aparecen:

Balsas inflables utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial

utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial Una camilla neumática destinada al traslado de militares heridos sobre el agua

destinada al traslado de militares heridos sobre el agua En 1962, la empresa de Spanel recibió además un contrato relacionado con el desarrollo del traje espacial utilizado en el programa Apollo.

utilizado en el programa Apollo. Al momento de su muerte, el inventor acumulaba unas 2000 patentes.

Visitas a Drumthwacket: cómo conocer la residencia oficial de Nueva Jersey

En la actualidad, Drumthwacket combina su función como residencia de la gobernadora con actividades vinculadas con la conservación y la educación. La residencia está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Esta mansión también recibe visitantes mediante excursiones públicas y grupales. Los jardines pueden ser recorridos cuando las condiciones climáticas lo permiten. Además, se organizan paseos escolares que utilizan la Thomas Olden House para enseñar aspectos de la vida colonial y de la historia del lugar.

La fundación también ofrece un recorrido virtual y organiza actividades especiales, entre ellas jornadas de puertas abiertas durante diciembre y un carnaval de primavera. Con su llegada a la residencia, Sherrill planteó mantener esa relación con la ciudadanía.