Fotos de Gracie Mansion: así es la lujosa casa de Zohran Mamdani en Nueva York

A dos semanas de asumir como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani empezó a despedirse de Astoria. Junto a su esposa, Rama Duwaji, inició la mudanza desde su departamento de un dormitorio en Queens hacia Gracie Mansion, la histórica residencia oficial del alcalde en el Upper East Side de Manhattan.

En una publicación en Instagram, el alcalde explicó que él y su esposa sienten que “tienen suerte de comenzar un nuevo capítulo de la forma en que lo han hecho tantos neoyorquinos, mudándose a una nueva parte de la ciudad”.

En ese mensaje, agregó que están “agradecidos por la bienvenida al Upper East Side” y afirmó que se sienten “honrados de ser inquilinos de Gracie Mansion, un hogar que pertenece a la gente”.

De acuerdo con The New York Times, Mamdani y Duwaji comenzaron a mover sus pertenencias desde su departamento de un dormitorio en Astoria, Queens, hacia la histórica mansión de 11.000 pies cuadrados (1022 metros cuadrados) en Manhattan. El lunes 5 de enero por la mañana, el alcalde fue visto mientras salía de su anterior edificio cuando los trabajadores de mudanza cargaban cajas en un camión.

¿Qué características tiene Gracie Mansion?

Según el diario neoyorquino, la residencia oficial del alcalde cuenta con cinco dormitorios en la planta superior, que Mamdani y Duwaji, ilustradora de profesión, pueden redecorar libremente.

Los baños fueron renovados durante la gestión del exalcalde Michael R. Bloomberg, pero no se informó su estado actual. En la planta baja, la mansión dispone de un salón de baile formal y un comedor principal. Además, la pareja dispondrá de un chef interno que es asignado a la residencia.

La mansión también tiene un amplio jardín con vista al East River y una galería exterior utilizada históricamente para realizar reuniones sociales y laborales. Según consignó The New York Times, el exalcalde Edward I. Koch (1978-1989) solía recibir allí a sus visitantes durante el verano, mientras bebía té helado.

La vida de Mamdani en Astoria, antes de ser alcalde

Mamdani vivía en Astoria desde 2019 en un departamento con renta estabilizada, por el que pagaba US$2300 mensuales, y había incorporado el barrio a su identidad pública al mencionar con frecuencia los restaurantes locales de comida bangladesí, tailandesa y afgana.

En declaraciones anteriores a The New York Times, Zohran Mamdani afirmó que él y su esposa extrañarían “el interminable chai adeni, las conversaciones animadas en español, árabe y todos los idiomas intermedios, y los aromas de mariscos y shawarma que se deslizaban por la cuadra” de Astoria.

Los motivos por lo que Mamdani se mudó a la lujosa mansión

Según informó el mismo diario, el motivo central del traslado fue la seguridad: Gracie Mansion se encuentra rodeada por una cerca con cámaras de vigilancia y el acceso exige vaciar los bolsillos y atravesar un detector de metales.

En una declaración oficial del mes pasado, el alcalde explicó que “la decisión se redujo a la seguridad”de su familia y a la importancia de dedicar todo su enfoque “a implementar la agenda de asequibilidad por la que votaron los neoyorquinos”.

En una entrevista concedida en octubre de 2025 al programa The New Yorker Radio Hour, Zohran Mamdani fue consultado sobre el impacto simbólico que podría tener, en caso de resultar electo, residir en Gracie Mansion sobre su identidad política como socialista democrático. Ante esa pregunta, sostuvo que no piensa demasiado “en la marca”.