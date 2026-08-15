En Nueva Jersey: Sherrill firmó una nueva ley que protege a los menores de edad en las redes sociales

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill avanzó con una de sus principales iniciativas para proteger a los menores de edad frente a los riesgos del entorno digital. La mandataria firmó un paquete de tres leyes que modifica las obligaciones de determinadas compañías tecnológicas, refuerza la privacidad de los usuarios jóvenes y busca limitar determinadas prácticas de las plataformas que pueden favorecer el uso compulsivo de las redes sociales.

Mikie Sherrill impulsa nuevas protecciones para los menores de edad

Según el comunicado difundido por la gobernación de Nueva Jersey, Mikie Sherrill firmó tres proyectos destinados a reforzar la seguridad de los niños y adolescentes en internet, aumentar la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas y abordar los efectos perjudiciales y adictivos asociados con determinadas formas de utilización de las plataformas digitales.

Mikie Sherrill presentó una nueva ley para proteger a los niños en redes sociales

La medida forma parte de la denominada agenda de seguridad en línea para niños de la gobernadora. Entre sus componentes principales se encuentran la incorporación a la legislación estatal del llamado New Jersey Age-Appropriate Design Code y la creación de un Social Media Research Center, que tendrá la misión de investigar de manera independiente el impacto de las plataformas, sus características potencialmente adictivas y los riesgos emergentes para los usuarios jóvenes.

El mismo comunicado señala que la Office of the Secretary of Higher Education anunció la disponibilidad de fondos para poner en funcionamiento ese centro en una de las instituciones públicas de educación superior de cuatro años del Estado. La intención es que la nueva estructura pueda comenzar sus actividades durante este otoño boreal.

La gobernadora justificó la iniciativa desde su experiencia como madre y sostuvo que las empresas tecnológicas deben asumir una mayor responsabilidad sobre la manera en que diseñan sus productos. En su declaración, Mikie Sherrill afirmó: “Como mamá de cuatro, he visto de primera mano cómo las plataformas de redes sociales pueden afectar a nuestros hijos y con qué frecuencia los padres quedan solos para enfrentar esta batalla”.

La mandataria también cuestionó las características de algunas plataformas que, según explicó, buscan captar y mantener la atención de los usuarios jóvenes mediante nuevas funciones. Su posición es que la protección de los niños debe estar por encima de los incentivos económicos de las compañías tecnológicas.

Qué cambia con la nueva ley sobre redes sociales

Uno de los pilares del paquete es la ley A4015/S3413, denominada “New Jersey Kids Code Act”. El proyecto fue patrocinado por los miembros de la Asamblea Andrea Katz, Marisa Sweeney y Luanne Peterpaul, junto con los senadores Raj Mukherji y Linda Greenstein.

La norma incorpora al marco legal estatal el Age-Appropriate Design Code y establece que determinados proveedores de servicios en línea deberán diseñar sus productos al tener en cuenta la seguridad y el bienestar de los menores de edad.

Las normativas quedaron formalmente sancionadas el 11 de agosto de 2026, impulsadas como un eje central de la agenda de seguridad en línea de la mandataria X de Mikie Sherrill

Entre las principales disposiciones contempladas se encuentran límites sobre la información que las compañías pueden recopilar y conservar de los niños, además de nuevas salvaguardas para determinadas interacciones entre usuarios menores y adultos.

La legislación también exige que las plataformas establezcan para los niños los niveles de privacidad más elevados como configuración predeterminada.

Otro de los objetivos es intervenir sobre determinadas herramientas de diseño que pueden incentivar que los usuarios jóvenes permanezcan conectados de manera constante. La norma contempla restricciones para ciertas funciones destinadas a mantenerlos continuamente involucrados con la plataforma.

A su vez, los niños y sus padres tendrán mayores posibilidades de controlar determinadas características de la experiencia digital, incluidas algunas recomendaciones algorítmicas y formas de interacción. También se establecen mecanismos para denunciar experiencias perjudiciales.

Mikie Sherrill también crea un centro para investigar las redes sociales

El segundo proyecto, A4014/S3411, establece el Social Media Research Center en una institución pública de educación superior de cuatro años de Nueva Jersey. La iniciativa cuenta con una inversión de 500 mil dólares incluida en el presupuesto correspondiente al año fiscal 2027.

El nuevo centro tendrá como una de sus funciones centrales analizar los efectos del consumo de redes sociales y elaborar recomendaciones destinadas a responsables políticos, familias, educadores y comunidades. Una parte importante del trabajo estará relacionada con los comportamientos adictivos vinculados al uso de estas plataformas entre niños y adolescentes.

La Office of the Secretary of Higher Education comenzó además el proceso para recibir propuestas de las instituciones interesadas en albergar el centro. La expectativa del Estado es que pueda comenzar a trabajar durante el otoño.

Mikie Sherrill firmó una nueva orden ejecutiva

Los menores de edad serán parte de una investigación sobre advertencias

El tercer proyecto, S3412/A4013, también apunta directamente a los posibles efectos adictivos de las plataformas. La norma ordena al Social Media Research Center investigar la posible eficacia de las etiquetas de advertencia y de los avisos obligatorios destinados a reducir los comportamientos adictivos relacionados con las redes sociales entre los niños.

La investigación deberá desembocar en un informe final con conclusiones y recomendaciones de política pública dentro de un plazo de 18 meses. A partir de esos resultados, el centro también deberá respaldar posteriores procesos regulatorios del New Jersey Department of Health destinados a desalentar y reducir los patrones de uso adictivo entre los menores.