Oficial y confirmado en Nueva Jersey: Sherrill aprueba por ley la creación de nuevas placas de matrícula para conductores

Los conductores de Nueva Jersey tendrán una nueva opción al momento de registrar sus vehículos. La gobernadora Mikie Sherrill promulgó una ley que autoriza la creación de una placa de matrícula especial dedicada a Delta Sigma Theta Sorority, Inc., una organización con presencia histórica en el ámbito educativo, comunitario y social.

Nueva Jersey autoriza la placa de Delta Sigma Theta tras la firma de Mikie Sherrill

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la oficina de la gobernadora Mikie Sherrill, la mandataria firmó el proyecto A-1738/S-3233, impulsado por las legisladoras Verlina Reynolds-Jackson y Linda S. Carter en la Asamblea General de Nueva Jersey, junto con los senadores Shirley K. Turner y Renee Burgess en el Senado estatal.

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Con esta promulgación quedó autorizada la creación de las placas especiales de Delta Sigma Theta Sorority, Inc. La medida incorpora una alternativa al sistema estatal de matrículas especiales del estado.

El mismo comunicado detalla que la iniciativa formó parte de un paquete de proyectos convertidos en ley durante la jornada del 30 de julio de 2026. Entre las normas promulgadas hubo iniciativas vinculadas con educación, salud, espacios abiertos, transporte y edificios públicos, aunque una de las disposiciones relacionadas con los automovilistas fue precisamente la autorización para desarrollar esta nueva placa conmemorativa.

Así será la matrícula de Delta Sigma Theta que emitirá la MVC de Nueva Jersey

Según el texto de la ley, el administrador principal de la New Jersey Motor Vehicle Commission será el responsable de emitir las nuevas placas para cualquier vehículo registrado o arrendado en el estado cuyos propietarios presenten la solicitud correspondiente.

La normativa establece que la matrícula deberá incluir, además del número de registro y los elementos obligatorios previstos por la legislación estatal, un lema o palabras alusivas junto con el emblema de Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

La aprobación formó parte de un conjunto de medidas firmadas el 30 de julio de 2026 que abarca áreas de educación, salud y transporte X de Mikie Sherrill

El diseño definitivo y la combinación de colores no quedarán fijados directamente por la ley, sino que serán determinados por el administrador de la comisión en consulta con la directora regional del Este de la organización.

La legislación también dispone que estas placas estarán sujetas, en términos generales, al capítulo 3 del Título 39 de los Estatutos Revisados de Nueva Jersey, salvo aquellas disposiciones específicas incluidas en la propia ley para regular este programa especial. Como consecuencia, se integrarán al sistema estatal de matrículas con reglas particulares sobre emisión, renovación y financiamiento.

Cuánto costará la placa de Delta Sigma Theta y qué requisitos exigirá Nueva Jersey

La ley fija un procedimiento específico para quienes quieran acceder a estas nuevas placas. La solicitud deberá presentarse ante la New Jersey Motor Vehicle Commission con los formularios y el mecanismo que establezca el organismo.

Además de los costos habituales correspondientes al registro del vehículo, los solicitantes deberán afrontar cargos adicionales:

Un pago inicial de 50 dólares al presentar la solicitud.

Una tarifa anual de renovación de US$10, que se abonará junto con las demás tasas de registro del vehículo.

De acuerdo con el texto legal, ese dinero no se destinará íntegramente al programa de la organización. Antes de transferir los recursos al fondo correspondiente, la comisión descontará los costos administrativos relacionados con el diseño, la producción, la emisión, la renovación y la difusión de las placas especiales.

La ley también establece un límite para los gastos vinculados con las modificaciones informáticas necesarias para implementar el programa. La MVC podrá recuperar los gastos informáticos autorizados, con un límite de US$150 mil.

A qué programas se destinará el dinero recaudado por las matrículas especiales

La norma crea dentro del Department of the Treasury un fondo especial no caducable denominado “Delta Sigma Theta Sorority, Inc. License Plate Fund”. Allí se depositarán los ingresos obtenidos mediante las tarifas adicionales, una vez descontados los costos administrativos autorizados por la legislación.

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Según la ley, los recursos serán asignados anualmente a Delta Sigma Theta Sorority, Inc. para financiar subvenciones destinadas a respaldar la misión y los programas de la organización. Entre las áreas previstas por el texto legal aparecen:

Programas de desarrollo educativo para jóvenes.

Iniciativas de desarrollo económico.

Acciones de participación social.

Programas de salud dirigidos a comunidades desfavorecidas.

La legislación también dispone que el dinero del fondo permanezca en cuentas que generen intereses y autoriza al tesorero estatal a invertir esos recursos en instrumentos permitidos por la normativa financiera vigente. Los intereses y cualquier otro ingreso obtenido pasarán a formar parte del mismo fondo para continuar financiando esos objetivos.