Regreso a clases en Nueva Jersey: Sherrill firma una nueva ley que impacta en la fecha de las vacaciones de primavera

El calendario escolar en Nueva Jersey tendrá un nuevo criterio para la organización de las vacaciones de primavera tras la promulgación de una ley firmada por la gobernadora Mikie Sherrill. La medida no establece un receso obligatorio ni fija fechas uniformes para todos los distritos, pero sí incorpora un mecanismo que busca orientar la planificación anual de las escuelas mediante recomendaciones oficiales del Departamento de Educación.

Cómo se recomendarán las fechas del receso de primavera

La legislación, identificada originalmente como Assembly Bill A-5167 , incorpora un nuevo requisito para la planificación del calendario escolar en el estado.

, incorpora un para la del en el estado. De acuerdo con el texto de la ley, el comisionado de Educación deberá recomendar todos los años las fechas en las que los distritos escolares podrán cerrar sus establecimientos para las vacaciones de primavera.

Sherrill conmemora sus primeros 100 días de gestión

La norma aclara que la decisión final continuará en manos de cada distrito escolar. Es decir, ninguna escuela estará obligada a adoptar exactamente las fechas sugeridas por el comisionado.

Sin embargo, cuando un distrito decida incluir un receso de primavera dentro de su calendario académico, deberá considerar la recomendación oficial al elaborar su calendario. Según el texto de la ley, el mecanismo busca ofrecer una referencia para elaborar los calendarios escolares.

Además, la legislación fija un plazo concreto para la comunicación de esas fechas. Cada año, el comisionado de Educación tendrá que informar la recomendación a los distritos escolares antes del 30 de junio del ciclo lectivo previo.

Mikie Sherrill firma la ley sobre calendarios escolares de Nueva Jersey

La nueva disposición pasó a formar parte de la legislación estatal después de que la gobernadora Mikie Sherrill la firmara el 30 de julio de 2026.

La medida fue incluida dentro de un paquete de proyectos aprobados ese mismo día, que también abordó temas relacionados con espacios abiertos, conservación ambiental, salud, edificios públicos, vehículos y otros asuntos de administración estatal.

De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de la gobernadora, la ley corresponde al proyecto S-170/A-5167, impulsado en el Senado por los legisladores Patrick Diegnan y Teresa Ruiz, y en la Asamblea por Robert Karabinchak.

La misma jornada de firmas incluyó leyes sobre restauración de hábitats, subtítulos obligatorios en edificios estatales y nuevas placas de matrícula X de Mikie Sherrill

Durante esa misma jornada, la gobernadora también promulgó otras iniciativas legislativas vinculadas con diferentes áreas de la administración pública. Entre ellas se encuentran:

Asignación de 111,6 millones de dólares para proyectos de restauración de hábitats, adquisición de tierras y supervisión ambiental.

Incorporación obligatoria de subtítulos en televisores instalados en edificios estatales.

Prórroga de determinadas disposiciones relacionadas con internaciones involuntarias.

Nuevos fondos destinados a proyectos de espacios abiertos y conservación administrados por el Departamento de Protección Ambiental.

Creación de placas especiales para Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

Designación del 10 de junio como el “Christina Grimmie Day” en Nueva Jersey.

Creación de un programa piloto voluntario para determinados establecimientos psiquiátricos.

Calendario escolar 2027-2028: cuándo comenzará a aplicarse la nueva norma

En la práctica, el cambio no modifica automáticamente las fechas de las vacaciones de primavera para todos los estudiantes de Nueva Jersey.

En particular, no altera las fechas ya aprobadas para el ciclo 2026-2027. Los calendarios seguirán siendo definidos por cada distrito escolar conforme a sus propias necesidades y procedimientos.

Mikie Sherrill firmó una nueva orden ejecutiva

La normativa vigente en Nueva Jersey ya permite que cada distrito escolar fije su propio calendario académico. Esto hace que no exista, por ejemplo, una fecha oficial de inicio de clases para todo el estado.

Para el ciclo lectivo 2026-2027, los distritos consultados aprobaron las siguientes fechas de inicio y finalización: