Entró en vigor hoy 1° de agosto: “Skip the Stuff”, la nueva ley de Nueva Jersey que impacta en los pedidos de delivery

A partir del 1° de agosto, Nueva Jersey aplica la normativa denominada “Skip the Stuff”. Esta ley impone cambios significativos en la modalidad de entrega de pedidos para llevar y a domicilio en restaurantes, camiones de comida y aplicaciones digitales. La medida prohíbe la inclusión automática de cubiertos plásticos, servilletas y sobres de condimentos en cada orden.

“Skip the Stuff”: qué implica la nueva ley

Según informó El Diario NY, la iniciativa responde a una estrategia estatal para limitar los desechos plásticos, un proceso que incluyó anteriormente la prohibición de bolsas de un solo uso y envases de poliestireno expandido.

A partir del 1° de agosto, los restaurantes no podrán entregar cubiertos de un solo uso, a menos que se lo solicite el cliente Imagen de Hans en Pixabay

El sistema funciona mediante una solicitud explícita del cliente. Si el consumidor desea recibir estos artículos, debe pedirlos al momento de realizar la compra. En el caso de las aplicaciones de entrega, la configuración predeterminada excluye los elementos desechables, por lo cual el usuario debe seleccionarlos de manera manual durante el proceso.

Además, la ley exige que los restaurantes con espacio para al menos diez personas ofrezcan cubiertos reutilizables a quienes consuman dentro del local. Las estaciones de autoservicio permanecen permitidas siempre que los utensilios se distribuyan uno a uno y no en paquetes cerrados.

Excepciones a la nueva ley de Nueva Jersey

Existen excepciones claras para ciertas instituciones. Las escuelas, los centros de salud con licencia oficial y los centros correccionales conservan el derecho de entregar estos utensilios sin restricciones.

Asimismo, los patios de comida, conocidos como food courts, gozan de una prórroga temporal y deberán adaptarse a las nuevas directrices recién el 1° de agosto de 2028. Para los comercios restantes, el incumplimiento acarrea sanciones progresivas en un lapso de 12 meses: una advertencia inicial, seguida de una multa de 100 dólares por la segunda infracción y una penalización de 250 dólares desde la tercera en adelante.

Las multas por violar la nueva ley “Skip the Stuff”, pasada la advertencia inicial, es de varios cientos de dólares Fotomontaje generado con IA

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey destinará el dinero recaudado al Clean Communities Program Fund para financiar programas de limpieza y preservación del entorno natural.

Nueva Jersey, estado pionero en consumo sostenible

Las autoridades justifican la medida ante la acumulación masiva de residuos innecesarios. Muchos clientes reciben artículos que no utilizan, debido a que ya poseen elementos similares en sus hogares.

Al restringir el suministro únicamente a quienes lo solicitan, el gobierno estatal pretende disminuir la contaminación en parques, calles y cuerpos de agua, además de reducir el volumen de desechos que llegan a los rellenos sanitarios.

De forma complementaria, los dueños de locales gastronómicos obtienen un ahorro económico al eliminar el costo constante de estos accesorios.

Esta regulación posiciona a Nueva Jersey como un estado pionero en la adopción de hábitos de consumo más sostenibles, tanto para los comerciantes como para la ciudadanía en general. La norma marca un cambio definitivo en el servicio de comidas rápidas al transformar un hábito de consumo consolidado por años en una elección consciente orientada al cuidado del medio ambiente local.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA