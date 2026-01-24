No más tenedores en Nueva Jersey: la nueva ley “Skip the Stuff” que impacta a quienes van a restaurantes

A partir de agosto de 2026, los restaurantes y establecimientos de comida de Nueva Jersey deberán modificar la forma en que ofrecen utensilios y condimentos descartables. La medida surge de la promulgación del proyecto de ley del Senado 3195, conocido públicamente como “Skip the Stuff”, firmado por el exgobernador Phil Murphy el 20 de enero en sus últimos actos de gestión.

Qué establece la nueva ley de Nueva Jersey sobre utensilios y condimentos

La SB 3195 establece un marco regulatorio que busca reducir la generación de residuos plásticos asociados al consumo de alimentos preparados. En lugar de prohibir de manera absoluta los utensilios de un solo uso, la normativa restringe su distribución automática y prioriza el uso de elementos reutilizables en determinados contextos.

A partir de agosto, los restaurantes no podrán entregar cubiertos de un solo uso, a menos que se lo solicite el cliente Imagen de Hans en Pixabay

El alcance varía según el tipo de establecimiento, el formato de consumo y la modalidad de pedido. La normativa diferencia entre restaurantes de servicio completo y locales de comida casual o rápida.

De acuerdo con el texto legal, impulsado por los senadores Bob Smith y Raj Mukherji, en el caso de los restaurantes con capacidad para diez o más comensales que ofrecen servicio en mesa, queda prohibido entregar cubiertos y vajilla descartable a quienes consuman dentro del local. Estos establecimientos deberán proporcionar utensilios reutilizables y lavables, que el cliente devuelve al finalizar la comida.

Para los locales de comida casual o rápida, la regla es distinta. Podrán seguir con el empleo de utensilios y condimentos de un solo uso, pero únicamente si el cliente los solicita de forma explícita.

La “Skip the Stuff” también regula la entrega de estos artículos en pedidos para llevar y a domicilio. En esos casos, los establecimientos pueden incluir cubiertos descartables solo cuando el consumidor lo pide expresamente. Ese pedido puede realizarse en persona, por teléfono, a través de plataformas digitales o mediante dispensadores autorizados.

Otro punto central es la prohibición de los paquetes prearmados. 12 meses después de la entrada en vigor de la ley, los negocios no podrán ofrecer kits que incluyan varios cubiertos o sobres de condimentos juntos, incluso si el cliente los solicita. Cada artículo deberá entregarse de manera individual.

El objetivo de la ley de Nueva Jersey es reducir la contaminación que causa los utencillos de un solo uso Foto de Brian Yurasits en Unsplash

¿Cuándo entra en vigor la ley “Skip the Stuff” en Nueva Jersey?

El SB 3195 fue aprobado el 20 de enero de 2026 y, según lo establecido en su texto, entra en vigor el primer día del séptimo mes posterior a su promulgación. Esto fija el inicio de su aplicación para el 1° de agosto de 2026.

Durante los primeros meses, el enfoque estará puesto en la difusión y la educación. El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP, por sus siglas en inglés) tiene la obligación de desarrollar una campaña informativa de al menos 180 días para explicar los objetivos de la ley, su funcionamiento y los beneficios asociados a la reducción de residuos plásticos.

Una vez superada esta etapa inicial, comenzará el esquema de fiscalización y sanciones:

Primera infracción: recibirá una advertencia formal.

Segunda falta: implicará una multa de US$100 .

. La tercera y cada reincidencia posterior: será sancionada con US$250.

Excepciones previstas y casos especiales

La legislación contempla una serie de exenciones por razones operativas:

Escuelas públicas y privadas de nivel K-12

Hospitales

Centros de atención médica

Establecimientos correccionales

Estos no están obligados a cumplir con las disposiciones. El objetivo es no interferir con sistemas de provisión de alimentos que funcionan bajo protocolos específicos.

Los patios de comidas, conocidos como food courts, cuentan con un tratamiento diferenciado. Los locales ubicados en estos espacios tienen una exención temporal de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley. Esto significa que no deberán adaptarse a las nuevas reglas hasta agosto de 2028.

Expirado ese plazo, estos negocios pasarán a regirse por las normas generales aplicables a los establecimientos de comida casual. Solo podrán entregar utensilios y condimentos descartables si el cliente los solicita expresamente y deberán abandonar el uso de paquetes agrupados.

De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, en 2024 se recolectaron 2193 tenedores, cuchillos y cucharas de plástico de las playas de Nueva Jersey Imagen de Chaiyan Anuwatmongkolchai en Pixabay

Cómo se ve afectado Nueva Jersey con el uso de tenedores de plástico

En 2024, voluntarios de la organización Clean Ocean Action recolectaron 2193 tenedores, cuchillos y cucharas de plástico de las playas del estado. En la última década, la cifra de utensilios de plástico retirados de las costas de Nueva Jersey ascendió a 36.943 unidades.

“La ley Skip the Stuff de Nueva Jersey es un paso importante para lograr playas más limpias y un océano más sano”, señaló Meg Sulzberg, coordinadora de Plastic Free Sea de Clean Ocean Action, en un comunicado oficial. “Esta frena la contaminación desde su origen. Como resultado, esperamos ver menos artículos de plástico de un solo uso tirados en las playas y en las comunidades”, agregó.