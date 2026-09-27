Las imágenes de Nueva Jersey bajo el agua por una tormenta invernal que deja caos e inundación a su paso

Nueva Jersey continúa en estado de emergencia tras el avance de la tormenta costera denominada Nor’easter, que ha provocado inundaciones en calles y viviendas. La gobernadora Mikie Sherrill aseguró que decenas de personas tuvieron que ser evacuadas y advirtió sobre las próximas mareas altas.

Nor’easter en imágenes: cómo la tormenta invernal ha afectado a Nueva Jersey

El último aviso del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de viento para el noreste de Nueva Jersey, los condados de Hudson, este de Bergen, este de Essex y este de Union.

En Nueva Jersey, se mantiene activo una advertencia de inundación costera para la franja marítima y la bahía de Delaware MATTHEW HATCHER - AFP

Asimismo, se activó una advertencia de inundación costera para la franja marítima y la bahía de Delaware.

Para este domingo 27 de septiembre, prevén una acumulación de agua de dos a tres pies sobre el nivel del suelo en zonas vulnerables del frente marítimo.

Comunidades como Surf City, Manasquan y Beach Haven West sufrieron inundaciones en calles y viviendas Kyle Mazza - SOPA Images via ZUMA Press Wire

En el área del puerto de NY/NJ y en ríos con influencia de mareas, la acumulación podría oscilar entre uno y dos pies.

Durante el fin de semana, comunidades como Surf City, Manasquan y Beach Haven West sufrieron inundaciones en calles y viviendas.

Hasta el 27 de septiembre, rige una advertencia de inundación costera para la costa de Nueva Jersey, la bahía de Delaware y las zonas bajas del área del puerto Archivo

En algunos vecindarios de Beach Haven West, los residentes tuvieron que desplazarse en kayak.

El avance del nor’easter en Nueva Jersey, según Mikie Sherrill

Sherrill realizó una breve conferencia de prensa para actualizar el avance del sistema en el Estado Jardín. Allí, confirmó las ráfagas de 74 mph en Surf City, los acumulados de tres pulgadas de lluvia en la costa y la pérdida de dunas en Brigantine y Atlantic City.

Se observan casas a lo largo de la costa en Ocean City, Nueva Jersey, el 27 de septiembre de 2026. Más de 40 millones de personas en el noreste de Estados Unidos se prepararon para fuertes lluvias y vientos intensos, ante el pronóstico de que una tormenta inusualmente potente para la época azotaría la región MATTHEW HATCHER - AFP

También expresó su preocupación por las mareas altas subsecuentes, incluyendo una prevista para las 9 hs del lunes 28 de septiembre.

“Para que quede claro, aún no estamos fuera de peligro. La mayor parte del estado permanece bajo aviso de viento y hay una advertencia de inundaciones costeras vigente durante todo el día de hoy”, dijo la gobernadora Sherrill.

Nueva Jersey ha sido el estado más afectado por las inundaciones de este fin de semana en el Noreste de EE.UU. MATTHEW HATCHER - AFP

Sherrill recordó a la ciudadanía el estado de emergencia impuesto el pasado viernes 25 de septiembre y solicitó documentar cualquier daño en casas o negocios con fotografías y videos antes de contactar a las aseguradoras.

Persistirán lluvias e intermitencias residuales para el lunes 28 de septiembre, pero perderán intensidad de forma paulatina RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hasta cuándo se mantiene el Nor’easter

Según el NWS, el sistema va a afectar la región a medida que se desplaza hacia el noreste. El lunes 28 de septiembre persistirán lluvias e intermitencias residuales, pero perderán intensidad de forma paulatina.

Para el martes, se pronostica un cambio significativo en las condiciones con el despeje de cielos y vientos débiles, de acuerdo con NJ.com.