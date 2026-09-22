Se viene una tormenta invernal que llegará hasta Nueva York, mientras “El Niño” intensifica un huracán al sur de California

Mientras una potente tormenta del noreste que amenaza a Nueva York avanzará durante varios días por la costa este, con fuertes vientos, lluvias, oleaje peligroso y riesgo de inundaciones costeras, en el Pacífico un huracán alcanzó rápidamente la máxima categoría y ya aporta humedad a zonas del suroeste de Estados Unidos y pone en alerta a California. Todo ocurre en un contexto marcado por el rápido fortalecimiento de El Niño.

La tormenta invernal se prepara para avanzar por la costa este de EE.UU.

Según informó Fox Weather, el primer nor’easter del otoño comenzará a desarrollarse durante esta semana y podría convertirse en un sistema de larga duración para distintas zonas de la costa este.

Satélite De La NOAA Hoy

A diferencia de una tormenta que atraviesa rápidamente una región, este fenómeno provocará varios días de oleaje intenso, erosión costera, lluvias y posibles inundaciones antes de desplazarse hacia el norte.

El sistema afectará a millones de personas, aunque no toda la costa este recibirá el mismo impacto. Algunas zonas tendrán varios días con condiciones agradables y temperaturas propias del otoño antes de que lleguen las precipitaciones.

El medio señaló que los principales efectos en las áreas directamente afectadas serán los vientos fuertes y las lluvias intensas. La evolución de la tormenta dependerá de la trayectoria que adopte el sistema de baja presión durante los próximos días.

Antes de la llegada del fenómeno, el aire seco que desciende desde Canadá provocará un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del este del país. Las máximas se mantendrán en muchos sectores entre los 50°F y 70°F (10°C y 21°C), mientras que las noches serán particularmente frescas.

Nueva York podría sufrir la tormenta invernal

Uno de los puntos de mayor incertidumbre está más al norte, especialmente en la zona de Nueva York y Nueva Inglaterra. De acuerdo con Fox Weather, todavía existe poca certeza sobre la trayectoria definitiva del centro de baja presión, por lo que el impacto sobre las principales ciudades dependerá de hacia dónde se desplace.

Boston aparece actualmente como el principal foco dentro del posible recorrido del sistema debido a que es la mayor área metropolitana que podría quedar dentro de la trayectoria. Sin embargo, una modificación en el desplazamiento podría trasladar parte de los efectos hacia el sur.

Boston concentra el principal foco de trayectoria metropolitana, mientras que Nueva York quedaría en la periferia si el sistema pasa cerca de Long Island SPC

Si el sistema se mueve cerca de Nueva Jersey y Long Island, las consecuencias podrían extenderse hacia Nueva York, aunque la ciudad quedaría en el sector periférico del fenómeno. En ese escenario, algunos de los efectos asociados a la tormenta podrían sentirse más al sur que en la trayectoria actualmente considerada.

Tormenta invernal: los primeros efectos comenzarán en el sur de EE.UU.

Los Outer Banks serán una de las primeras zonas en recibir los efectos más importantes. El período comprendido entre el lunes y el miércoles estará marcado por inundaciones costeras importantes, oleaje extremo y lluvias persistentes.

Los vientos del noreste podrían alcanzar ráfagas de entre 40 y 50 millas por hora (64 y 80 km/h). Al mismo tiempo, las condiciones marítimas se modificarán rápidamente y las olas podrían alcanzar entre 15 y 18 pies (4,6 y 5,5 metros) de altura mar adentro.

Tormenta invernal: Nueva York podría sufrir los efectos hacia el fin de semana

Más al norte, la evolución será diferente. Entre el jueves y el viernes, Nueva Jersey y Virginia podrían experimentar un aumento de las inundaciones provocadas por las mareas y de la actividad del oleaje, especialmente en las zonas ubicadas en la mitad sur de esta franja costera, lo que eventualmente traería efectos también para el Estado Imperial.

Los Outer Banks sufrirán entre lunes y miércoles inundaciones costeras, lluvias persistentes y ráfagas de viento NWS

Los vientos que soplen desde el océano tendrán ráfagas generalmente de entre 30 y 40 millas por hora (48 y 64 km/h), aunque podrían ser mayores si la baja presión se acerca más a la costa. Las olas mar adentro volverán a situarse entre 15 y 18 pies (4,6 y 5,5 metros).

Según el pronóstico de Fox Weather, las inundaciones costeras moderadas podrían desarrollarse a mitad de semana y existe la posibilidad de que alcancen niveles importantes durante el fin de semana.

El Niño fortalece la actividad del Pacífico

Mientras tanto, El Niño se fortalece rápidamente y este fenómeno contribuye a una temporada especialmente activa en las cuencas central y oriental del Pacífico, contexto que llevó a California a declarar el estado de emergencia.

Según Fox Weather, en este contexto apareció el huracán Polo, que experimentó una intensificación rápida. El sistema alcanzó la categoría cuatro menos de 24 horas después de convertirse en huracán y posteriormente llegó a categoría cinco.

Polo se encontraba aproximadamente a 220 millas (354 kilómetros) al suroeste de localidades de la costa suroeste de México y avanzaba hacia el este a 6 millas por hora (10 km/h), con vientos sostenidos de 160 millas por hora (257 km/h), según el Centro Nacional de Huracanes.

El Niño y el riesgo de inundaciones en EE.UU.

La humedad procedente de Polo comenzará a potenciar las tormentas monzónicas desde el martes y estas condiciones se mantendrán principalmente entre el martes y el jueves en Nuevo México.

Para el martes, una amenaza de inundaciones de nivel tres sobre cuatro abarcará sectores del sur de Nuevo México, incluida la zona de Las Cruces. El miércoles, ese riesgo se desplazará hacia el norte y el este, alcanzando el área de Roswell, mientras también se esperan precipitaciones fuertes en Albuquerque.