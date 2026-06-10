Nueva Jersey anunció 770 entradas gratis para el Mundial 2026: a quiénes aplica

MetLife Stadium, sede del área de Nueva York/Nueva Jersey, albergará ocho partidos del Mundial 2026, incluida la final. Ahora, las autoridades dieron a conocer que 770 residentes podrán acceder de manera gratuita a partidos del torneo a través de diferentes organizaciones, en un beneficio que forma parte de un acuerdo para ampliar el acceso local a los encuentros.

Nueva Jersey entregará entradas gratuitas para el Mundial 2026

La Oficina de la gobernadora de Nueva Jersey informó en un comunicado que, gracias a un acuerdo con los organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Uber, Hackensack Meridian Health y Choose New Jersey, se entregarán accesos gratuitos a 770 residentes.

Los boletos se distribuirán entre los cinco partidos de la fase de grupos y dos encuentros de la fase eliminatoria que se jugarán en la sede. El comité anfitrión y las organizaciones asociadas los asignarán con el siguiente criterio:

500 entradas gratuitas serán entregadas a:

Jugadores de New Jersey Youth Soccer en comunidades con escasos recursos en todo el estado.

en comunidades con escasos recursos en todo el estado. Familias de miembros de la Guardia Nacional de Nueva Jersey desplegados actualmente en el extranjero.

Pacientes de Hackensack Meridian Health actualmente inscritos en el programa Make-A-Wish.

Socorristas del condado de Bergen que apoyan las operaciones de la Copa Mundial.

200 entradas gratuitas serán entregadas a:

Enfermeras de primera línea y miembros del equipo de salud que sirven a las comunidades de Nueva Jersey cada día.

cada día. Pacientes pediátricos, incluidos niños con enfermedades graves y sus familias.

70 entradas gratuitas se entregarán a:

Residentes de Nueva Jersey que se hayan inscrito al programa Welcome World Rewards antes del 15 de mayo. Los participantes serán elegidos según su apoyo a pequeños negocios participantes, visitas a establecimientos locales y a los eventos de la Iniciativa Comunitaria de la Copa Mundial de Nueva Jersey.

En el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, se jugará la final del Mundial 2026

Al respecto, la gobernadora Mikie Sherrill declaró: “El Estado Jardín está emocionado de recibir al mundo para la Copa Mundial que arranca esta semana, y de estar en el centro de los festejos. Queremos que la experiencia sea, ante todo, accesible y asequible para la mayor cantidad posible de residentes de Nueva Jersey”.

Quiénes donaron los boletos para los partidos de la Copa Mundial 2026 en Nueva Jersey

Según el comunicado de la Oficina de la Gobernadora de Nueva Jersey, durante las últimas semanas, las autoridades locales, los organizadores del Mundial 2026 e instituciones públicas y privadas, mantuvieron conversaciones para destinar entradas gratuitas a los partidos para residentes de Nueva Jersey.

Alex Lasry, del Comité Anfitrión de Nueva York/ Nueva Jersey, dijo: “Trabajando juntos mediante una alianza público-privada nos aseguramos de que los beneficios de la Copa del Mundo lleguen a cada rincón de nuestra región”.

Por su parte, Adam Blinick, responsable de Asuntos Públicos y Comunicaciones para EE.UU. y Canadá en Uber, afirmó que la alianza ayuda a que más residentes formen parte del evento deportivo. “Estas entradas darán a familias, jóvenes futbolistas, familias de militares en servicio, socorristas y pacientes, la oportunidad de vivir de primera mano la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Finalmente, representantes de Hackensack Meridian Health no solo se refirieron a la entrega de boletos gratis, sino que también compartieron que todo el equipo está preparado para apoyar las emergencias médicas y de seguridad durante el evento para garantizar que tanto la comunidad local como los visitantes estén seguros.

Presentan mural conmemorativo de la Copa Mundial en Nueva Jersey

El anuncio de las entradas gratuitas para residentes de Nueva Jersey se realizó durante la develación de un mural en conmemoración del evento deportivo en el Hackensack University Medical Center.

La gobernadora de Nueva Jersey develó el mural en wel Hackensack University Medical Center en conmemoración del Mundial 2026 Hackensack Meridian Health

La obra, instalada frente al pabellón Helena Theurer del centro médico, fue creada por Richard Tu, el artista que también diseñó el póster oficial de la sede Nueva York/Nueva Jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026.