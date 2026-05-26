Todos los partidos del Mundial que se jugarán en Nueva York y podrían tener agentes del ICE por seguridad
El DHS anticipó un despliegue federal con HSI y CBP durante la competencia, mientras el área NY-NJ recibirá duelos clave en MetLife Stadium
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La región de Nueva York y Nueva Jersey se prepara para recibir algunos de los encuentros más importantes del Mundial 2026, incluida la final. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la presencia de agentes federales de inmigración en tareas de seguridad, una situación que pone en alerta a millones de extranjeros ante el posible despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Calendario completo de partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium
De acuerdo con el calendario publicado por la FIFA, estos serán los encuentros programados para la sede de Nueva York-Nueva Jersey:
- Brasil vs. Marruecos: 13 de junio, 18 hs (hora del este).
- Francia vs. Senegal: 16 de junio, 15 hs.
- Noruega vs. Senegal: 22 de junio, 20 hs.
- Ecuador vs. Alemania: 25 de junio, 16 hs.
- Panamá vs. Inglaterra: 27 de junio, 17 hs.
- Dieciseisavos de final: 30 de junio, 17 hs.
- Octavos de final: 5 de julio, 16 hs.
- Final del Mundial 2026: 19 de julio, 15 hs.
En la presentación oficial de la sede, la FIFA señaló que durante el torneo se desarrollarán eventos oficiales para fanáticos y actividades vinculadas con las distintas comunidades que forman parte de la identidad cultural de la región.
El ICE en el Mundial 2026: qué dijo el DHS sobre el operativo federal en las sedes
La preocupación alrededor del operativo de seguridad creció después de que el DHS confirmara oficialmente que agentes del ICE participarán en el despliegue previsto para el Mundial 2026.
La información fue difundida por el secretario del organismo, Markwayne Mullin, quien explicó a través de un video publicado en la red social X que distintas agencias federales actuarán diariamente durante el torneo.
Además del ICE, Mullin mencionó la participación de Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), organismos que integrarán el esquema federal de seguridad previsto para las sedes mundialistas.
“El ICE y la HSI estarán allí todos los días”, afirmó Mullin. “Luchando contra boletos falsificados, trata de personas, contrabando de drogas y productos falsificados. Trabajarán mano a mano junto con CBP durante todo el proceso”.
El funcionario sostuvo que el operativo no estará enfocado en el control migratorio, sino en delitos asociados a eventos masivos internacionales, como la reventa ilegal de entradas, la falsificación de mercadería y el tráfico de personas.
Qué significa SEAR 1 para la seguridad del Mundial 2026 en Nueva York-Nueva Jersey
El despliegue federal tendrá respaldo en una clasificación especial otorgada por el gobierno estadounidense. Según información oficial de la Oficina de Coordinación Operativa del DHS, la Copa Mundial 2026 recibió la categoría “SEAR 1”, considerada el nivel de evaluación de riesgo más alto dentro del sistema federal de eventos especiales.
De acuerdo con la explicación del organismo, la evaluación contempla distintos factores:
- Amenazas potenciales
- Vulnerabilidades del evento
- Consecuencias posibles ante incidentes de seguridad
El DHS explicó que los eventos catalogados como SEAR 1 son aquellos considerados de relevancia nacional o internacional y que requieren una coordinación federal amplia. Entre los antecedentes incluidos bajo esa categoría aparecen el Super Bowl, las 500 Millas de Indianápolis y el Kentucky Derby.
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