Se disfrazó de arbusto para multar a conductores por usar el celular: la estrategia de un policía en Nueva Jersey

El Departamento de Policía de Dunellen, en Nueva Jersey, Estados Unidos, sorprendió a los conductores durante un operativo encubierto destinado a reducir la conducción distraída. Un oficial se vistió de arbusto para vigilar el comportamiento de quienes circulaban por la avenida North Washington. La iniciativa resultó exitosa y permitió sancionar a 74 personas en un lapso de seis horas.

El disfraz de arbusto del policía en Nueva Jersey

Según informó la fuerza policial, el agente empleó un traje tipo ghillie, cubierto de ramas y hojas artificiales, similar al equipo que utilizan los francotiradores para mimetizarse con el entorno natural.

El oficial se apostó a un costado de la calle con binoculares para observar a los automovilistas que manipulaban sus dispositivos móviles mientras conducían. Al detectar una infracción, avisó por radio a sus compañeros situados más adelante, quienes detuvieron al vehículo y aplicaron la multa correspondiente.

En Nueva Jersey: más de 70 multas en menos de seis horas

Las fotografías compartidas por las autoridades muestran al efectivo con un cartel irónico en la camiseta que decía “Not a Cop”, lo cual generó gran repercusión en el ámbito digital.

“Nuestro arbusto estuvo muy ocupado. Emitimos 74 citaciones a conductores distraídos por sus dispositivos durante una ventana de seis horas”, comunicó el Departamento de Policía de Dunellen.

Leyes severas para conductores al volante en Nueva Jersey

La elección del sitio, el 100 de North Washington Avenue, respondió a que se trata de una zona con alta circulación de autos y peatones, donde el riesgo de accidentes resulta mayor. Esta táctica buscó evitar que los conductores modifiquen su conducta solo ante la presencia visible de un patrullero.

Nueva Jersey posee una de las legislaciones más severas del país respecto al uso de teléfonos al volante. La ley prohíbe hablar, escribir mensajes o manipular cualquier dispositivo portátil mientras el vehículo está en movimiento.

Las multas inician en 200 dólares Freepik.

Las sanciones económicas varían según la reincidencia: la primera infracción conlleva una multa de 200 a 400 dólares, la segunda de 400 a 600 y las subsiguientes pueden alcanzar los 800 dólares.

Además, la acumulación de tres faltas o más puede derivar en la quita de puntos en la licencia de conducir y una suspensión temporal de hasta 90 días. El operativo generó un intenso debate en las plataformas digitales.

Advierte la Policía: “Los ojos en el camino, no en la pantalla”

Mientras algunos usuarios celebraron el ingenio policial, otros cuestionaron la ética de las tácticas encubiertas para aplicar multas. Ante esto, la policía insistió en que el objetivo principal consistió en concientizar sobre el peligro de las distracciones.

“Que ese mensaje de texto o esa notificación esperen. Mantén los ojos en el camino, no en la pantalla”, advirtió la fuerza de seguridad en sus redes sociales oficiales. Los agentes reiteraron que basta un segundo de falta de atención para causar un siniestro vial grave.

Con esta acción, las autoridades esperan desalentar a los ciudadanos que consideran que el uso del teléfono mientras manejan representa una falta menor. Las imágenes del operativo circularon rápidamente y pusieron el foco de atención sobre la seguridad vial en el condado de Middlesex.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA