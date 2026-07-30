Ya es oficial: confirman cuándo inician las clases en Nueva York y Nueva Jersey con un nuevo ciclo escolar en 2026

En medio del receso de verano, distintos distritos escolares de Nueva York y Nueva Jersey publicaron sus calendarios para el ciclo 2026-2027. Las fechas de inicio, cierre y vacaciones varían según la jurisdicción, por lo que las familias deben consultar el cronograma correspondiente a la ciudad donde estudian sus hijos.

Cuándo inician las clases en Nueva York con el nuevo ciclo escolar de 2026

Tras finalizar el ciclo lectivo 2025-2026, los estudiantes de Nueva York comenzaron las vacaciones a finales de junio. En medio de este período, es importante tener en cuenta que el New York State Education Department no establece una fecha única de inicio de clases para todo el estado.

Cada distrito escolar aprueba su propio calendario anual, en cumplimiento con los requisitos estatales de días de instrucción.

En el estado de Nueva York, cada distrito escolar tiene calendarios propios para la vuelta a clases, aunque la mayoría retoma entre el 3 y el 10 de septiembre Freepik

En el caso de la Gran Manzana, el sistema de escuelas públicas de la ciudad (NYC Public Schools), el más grande de Estados Unidos, iniciará el ciclo escolar 2026-2027 el jueves 10 de septiembre de 2026. Por otra parte, la fecha de inicio de los principales sistemas en la jurisdicción es la siguiente:

Albany City School District : 4 de septiembre al 25 de junio.

: 4 de septiembre al 25 de junio. Buffalo Public Schools : los estudiantes de K a 8.º grado comenzarán el 3 de septiembre; el preescolar iniciará el 8.

: los estudiantes de K a 8.º grado comenzarán el 3 de septiembre; el preescolar iniciará el 8. Yonkers Public Schools : 3 de septiembre al 25 de junio.

: 3 de septiembre al 25 de junio. Huntington Public Schools : 2 de septiembre al 25 de junio.

: 2 de septiembre al 25 de junio. Rochester City School District : 8 de septiembre al 24 de junio.

: 8 de septiembre al 24 de junio. Syracuse City School District: 8 de septiembre al 25 de junio.

En general, la mayoría de los distritos comienza las clases entre el 3 y el 10 de septiembre, aunque algunas áreas de Long Island y otras zonas incluso arrancan el 1° o 2 de septiembre.

Para consultar la fecha exacta de inicio de un sector específico, los usuarios pueden consultar la plataforma oficial de las autoridades educativas.

En Nueva Jersey: cuándo es el inicio de clases en 2026

Así como sucede en el Estado Imperial, en Nueva Jersey también rige el criterio de que cada distrito escolar fija su propio calendario, por lo que no existe una fecha oficial de inicio para todo el estado. No obstante, las principales áreas tienen el siguiente cronograma:

Newark Public Schools: 8 de septiembre al 28 de junio.

Jersey City Public Schools: 10 de septiembre al 24 de junio.

Paterson Public Schools: 8 de septiembre al 23 de junio.

Elizabeth Public Schools: 10 de septiembre al 22 de junio.

Edison Township Public Schools: 10 de septiembre al 22 de junio.

La mayoría de los estudiantes de las escuelas de Nueva Jersey regresa a clases el martes 8 de septiembre Freepik

En Nueva Jersey también existen fechas escalonadas: Newark comenzará el 8 de septiembre, mientras Jersey City y Elizabeth recibirán a sus estudiantes el día 10.

Receso escolar de invierno en Nueva York y Nueva Jersey en 2026

Al margen del inicio de clases, en ambas jurisdicciones hay otras fechas importantes a tener en cuenta durante el ciclo lectivo que comienza en 2026.

En las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, el receso de invierno será del 24 de diciembre de 2026 al 1.º de enero de 2027; las clases se retomarán el lunes 4 de enero.

En Nueva Jersey, las fechas también dependen del distrito. Newark tendrá salida anticipada el 23 de diciembre y permanecerá sin clases desde el 24 de diciembre hasta el 1.º de enero. Jersey City, Paterson, Elizabeth y Edison deben revisarse por separado en sus respectivos calendarios.