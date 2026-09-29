Anunciado y oficial: viviendas asequibles y el nuevo proyecto en Nueva York confirmado por Kathy Hochul

La gobernadora Kathy Hochul anunció una nueva iniciativa destinada a impulsar la construcción de viviendas más eficientes, saludables y accesibles en Nueva York, con un paquete de financiamiento que busca acompañar los proyectos residenciales desde sus primeras etapas hasta su finalización.

Hochul lanza New Efficient Homes New York con una inversión de US$135 millones

Según el comunicado de prensa difundido por la oficina de Kathy Hochul el 25 de septiembre, el estado puso en marcha el programa New Efficient Homes New York, administrado por la New York State Energy Research and Development Authority (Nyserda).

Kathy Hochul puso en marcha el programa New Efficient Homes New York Oficina de Hochul

La iniciativa busca respaldar la construcción residencial nueva durante distintas etapas de desarrollo y facilitar que propietarios, desarrolladores y equipos de diseño incorporen soluciones de eficiencia energética.

El paquete contempla una inversión total de US$135 millones. De ese monto, US$100 millones ya están disponibles para respaldar proyectos residenciales nuevos a través del programa New Efficient Homes New York.

Los principales componentes anunciados son:

US$75 millones para incentivos destinados a la instalación de bombas de calor en viviendas nuevas.

US$25 millones para asistencia de diseño y planificación de proyectos residenciales.

Más de US$12 millones ya adjudicados a 10 proyectos multifamiliares mediante la competencia Buildings of Excellence.

US$20 millones adicionales disponibles para la próxima ronda de esa competencia.

Apoyo para proyectos de viviendas unifamiliares, pequeñas viviendas y edificios multifamiliares.

Incentivos adicionales para determinados proyectos ubicados en comunidades desfavorecidas.

Bombas de calor en Nueva York: US$75 millones en incentivos para nuevas viviendas

Uno de los componentes centrales del nuevo programa es el incentivo New Efficient Homes New York: Heat Pump Incentive, que dispone de US$75 millones para promover la incorporación de bombas de calor de fuente de aire para climas fríos y bombas de calor geotérmicas.

Nueva York destinará US$75 millones en incentivos específicos para la instalación de bombas de calor de fuente de aire para climas fríos y sistemas geotérmicos Oficina de la gobernadora de Nueva York y Pixabay

El financiamiento está dirigido a desarrolladores y constructores de viviendas y se asignará sobre la base de cada unidad residencial. El programa alcanza a nuevas casas unifamiliares, desarrollos de pequeña escala y edificios multifamiliares de menos de 50.000 pies cuadrados (4645 metros cuadrados) en todo el estado.

Los proyectos seleccionados deberán electrificar completamente sus sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación mediante bombas de calor de alto rendimiento.

En el caso de los proyectos que incorporen sistemas geotérmicos, deberán cumplir además con los requisitos de electrificación de toda la vivienda establecidos en la convocatoria.

New Efficient Homes New York: US$25 millones para diseño y planificación residencial

El segundo componente principal dispone de US$25 millones para el programa New Efficient Homes New York: Enhanced Design Support. Esta iniciativa busca financiar actividades de diseño, planificación, capacitación y acceso a recursos técnicos durante las primeras etapas de los proyectos.

Kathy Hochul asignó US$25 millones adicionales al programa de asistencia para el diseño y planificación en las primeras etapas de desarrollo residencial Instagram @govkathyhochul

Los fondos están disponibles para constructores, desarrolladores y firmas de diseño en proyectos de viviendas unifamiliares y pequeñas, y para firmas de arquitectura e ingeniería en desarrollos multifamiliares.

Los proyectos participantes deben encontrarse en una etapa temprana del proceso de diseño y deberán electrificar completamente sus sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación.

El comunicado señala además que una parte específica del financiamiento proveniente de la orden estatal de eficiencia energética y electrificación de edificios estará destinada exclusivamente a grandes edificios asequibles en los que al menos el 25% de las unidades estén destinadas a hogares con ingresos iguales o inferiores al 80% del ingreso medio del área.