Nueva York, lista para la épica boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

El primer acto de la boda entre la estrella del pop Taylor Swift y la de la NFL Travis Kelce estaba programado para comenzar este jueves con una cena de ensayo para 100 invitados, antes de un evento espectacular y repleto de celebridades en el famoso Madison Square Garden.

La cantante multimillonaria y el tres veces campeón del Super Bowl, ambos de 36 años, han mantenido a los fans en vilo, pero informes de los medios describen una celebración fastuosa, digna de una de las músicas más famosas del mundo.

Se prevé que las festividades de alto nivel comiencen el jueves por la noche con una cena exclusiva para 100 invitados en el Garden, el histórico recinto deportivo situado en el corazón de Manhattan.

La boda en sí tendrá lugar, según se informa, el viernes, con unos 1000 invitados, entre ellos las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne, la cantante Selena Gómez y la actriz Zoe Kravitz, todas ellas amigas cercanas de Swift. También se prevé la presencia de los compañeros de equipo de Kelce en los Kansas City Chiefs.

Se rumorea que actuarán Stevie Nicks y Tim McGraw, ambos allegados a Swift.

Podrían igualmente subir al escenario los artistas británicos Ed Sheeran —otro amigo de Swift— y Paul McCartney.

Al parecer, los invitados han firmado acuerdos de confidencialidad y no podrán llevar sus teléfonos durante la ceremonia, que se prevé comience con cócteles a media tarde, seguidos de una recepción que se prolongará hasta la noche.

El miércoles se vio a un trabajador descargando un camión cerca del Garden con una camiseta de Taylor Swift, mientras que el jueves un fotógrafo de aguda vista captó a un agente de policía sosteniendo documentos marcados con la leyenda "Boda de Taylor Swift y Travis Kelce".

La boda tiene lugar en un momento en que Nueva York y su cuerpo de policía se encuentran al límite de su capacidad por un fin de semana festivo que incluirá las celebraciones del 4 de julio y un partido de la Copa del Mundo, todo ello en medio de una intensa ola de calor.