Nueva York quiere sumar sus barrios de inmigrantes a la fiesta del Mundial

En el barrio de Little Haiti, como en otros lugares de la ciudad, la alcaldía de Nueva York intenta vincular sus barrios de inmigrantes con el Mundial de fútbol, a pesar del clima de abatimiento que se ha instalado en comunidades fragilizadas por la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

En esta zona de Flatbush, en Brooklyn, que recuerda en cierto modo a Puerto Príncipe, unas calles comerciales antaño animadas están hoy notablemente más tranquilas.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, Mahalia Desrosiers, jefa de proyecto de la asociación local Little Haiti BK, ha visto cómo algunos comercios cerraban sus puertas, aunque el barrio no haya sido objeto de redadas policiales como en otras ciudades.

Pero con Haití participando por primera vez en el Mundial en 52 años, el acontecimiento podría "dar a la gente una sensación de vida, de esperanza, de energía", dice a la AFP.

"Los haitianos van a poner su bandera por todas partes. Vamos a pintar esta ciudad de rojo y azul", se entusiasma.

Antes del pitido inicial el 11 de junio, equipos de la alcaldía de la ciudad, dirigida por el demócrata Zohran Mamdani, nacido en una familia inmigrante de origen indio, recorren las distintas comunidades para sensibilizarlas sobre las oportunidades comerciales vinculadas a la máxima cita del fútbol.

- ¿Nuevos clientes? -

La oficina de turismo de la ciudad prepara un calendario de eventos para que los visitantes puedan vivir los partidos en estos barrios y no solo en las zonas turísticas de Manhattan.

También se publicarán en las redes sociales breves videos que promocionan las veladas de retransmisión.

Otro programa proporcionará a bares y restaurantes vasos promocionales vinculados al torneo. Unos 600 establecimientos están inscritos por el momento.

Con el Mundial, "es la oportunidad de alcanzar quizá un nuevo mercado, un nuevo grupo de personas que no necesariamente habrían frecuentado su establecimiento antes", dice a los comerciantes Jacques Brunvil, del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de Nueva York (Sbs).

Multiplicando las acciones de sensibilización también en los otros distritos populares de Queens y el Bronx, Brunvil ve a la ciudad como el escenario de una especie de festival deportivo itinerante que celebra la diversidad neoyorquina.

"Creemos que, según los partidos, veremos grupos de personas desplazarse hacia distintos barrios: Little Haiti para ver un partido de Haití o Little Senegal (en Harlem) para el de Senegal... La gente se moverá para sentir la vibración junto a los aficionados de cada país", confía.

- Seiscientos dólares el ingreso -

En general, según los representantes políticos, resulta difícil cuantificar el impacto económico de las medidas más estrictas en materia de inmigración adoptadas por el gobierno federal, que están provocando un aumento de las expulsiones.

Haris Kahn, responsable del Sbs, dijo recientemente que el Mundial "no borrará por completo un año y medio de dificultades para algunos de estos comercios. Pero será importante".

En el Golden Blue Bar & Restaurant de Little Haiti (Pequeño Haití), la actividad desde la apertura en 2020 ha sido irregular: primero la pandemia y, más recientemente, las preocupaciones relacionadas con la policía migratoria (Ice).

Pero Amantha Chery, que ayuda a gestionar el restaurante de sus padres, se muestra confiada en que la comunidad saldrá a los bares y restaurantes durante la Copa del Mundo, que se celebrará también en México y Canadá.

Las entradas para el primer partido de Haití contra Escocia, el 13 de junio en Boston, Massachusetts, se están vendiendo actualmente por más de US$ 600 en la plataforma Stubhub. Precios elevados que, quiere creer, "son mejores" para los comerciantes.

El restaurante, conocido por sus plátanos fritos y empanadas, cuenta con dos televisores en el comedor principal, así como con una veranda donde se puede instalar una pantalla gigante.

"Ha sido difícil, la manera en que se ha presentado a Haití en la prensa... el discurso de que 'Haití es tan peligroso', todo eso", lamenta. "Pero hay tanta resiliencia y belleza en nuestra cultura, en nuestra gente. Me alegra que por fin estemos en la prensa por algo extraordinario".