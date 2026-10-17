Andrew Cuomo dejó Manhattan y compró una mansión frente al mar en Long Island por US$9,6 millones

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, adquirió en efectivo una propiedad de siete acres (aproximadamente tres hectáreas) por 9,6 millones de dólares en Remsenburg, en la costa sur de Long Island, tras su derrota en las elecciones municipales de 2025 frente a Zohran Mamdani. La transacción marca una nueva etapa para el político de 68 años, quien planea utilizar el inmueble como residencia de verano mientras conserva un departamento en la ciudad.

La inversión millonaria de Cuomo en una mansión frente al mar en Nueva York

La finca que compró el excandidato a la alcaldía de Nueva York está situada en el municipio de Southampton y fue puesta a la venta originalmente en 2025 por US$11,9 millones. Los anuncios inmobiliarios, citados por The New York Times, la describen como “estilo resort”.

Zohran Mamdani y Andrew Cuomo intercambiaron críticas durante la campaña electoral de 2025 por sus lugares de residencia en Nueva York Photo by Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA; AP Photo/Richard Drew

Durante la contienda electoral por la alcaldía, Cuomo pagaba cerca de US$8000 mensuales de alquiler por un departamento de mercado libre en Manhattan. Su residencia e ingresos fueron objeto de severas críticas por parte de sus rivales, mientras que él mismo cuestionaba a Mamdani por vivir en un departamento con alquiler regulado en Queens.

El dinero, según su equipo, proviene de su actividad en el sector privado a través de su firma de consultoría Innovation Strategies. En 2024, percibió casi US$5 millones en ingresos privados al asesorar a firmas tecnológicas e instituciones financieras como Nano Nuclear Energy y la plataforma de criptomonedas OKX, en cuya junta directiva se integró recientemente.

La transacción se cerró el 23 de junio, casi exactamente un año después de las primarias para la alcaldía, según una base de datos de listados inmobiliarios. El exgobernador completó la compra mediante una sociedad de responsabilidad limitada.

Cuomo fue gobernador de Nueva York desde 2011 hasta 2021, cuando renunció por numerosas denuncias de acoso sexual Associated Press

Cómo es la mansión frente al mar que compró Andrew Cuomo

Los informes sobre el inmueble adquirido por Cuomo indican que las principales características incluyen:

Vivienda principal y de huéspedes: una casa principal de nueve dormitorios y 9,5 baños -que en el siglo XIX funcionó como refugio de caza-. Está complementada por una casa de huéspedes independiente de cuatro dormitorios.

una casa principal de nueve dormitorios y 9,5 baños -que en el siglo XIX funcionó como refugio de caza-. Está complementada por una casa de huéspedes independiente de cuatro dormitorios. Instalaciones recreativas: piscina de agua salada, cancha de tenis y 71 metros (234 pies) de frente al mar , muelles, una playa de arena y un cobertizo para embarcaciones.

piscina de agua salada, cancha de tenis y , muelles, una playa de arena y un cobertizo para embarcaciones. Espacio para vehículos: un garaje para cinco vehículos equipado con un elevador hidráulico de nivel comercial, espacio diseñado para albergar su colección de autos clásicos, entre los que figura un Corvette 1975 azul celeste.

Rich Azzopardi, portavoz de Cuomo, confirmó la compra y declaró que el exgobernador tiene la intención de vender los terrenos baldíos de la propiedad y usar la casa como residencia de verano.

Andrew Cuomo: su trayectoria política y su futuro

El excandidato a la alcaldía heredó la tradición política de su padre, Mario Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York desde 1983 hasta 1994. Durante la campaña de 1982, Mario trabajó como director de campaña y posteriormente se unió al personal del gobernador como asesor.

De 1984 a 1985, fue asistente del fiscal de distrito de Manhattan y trabajó brevemente en un bufete de abogados. Posteriormente, fue designado como Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) en 1997, cargo en el que permaneció hasta el 2001.

Andrew Cuomo anunció su regreso a la contienda neoyorquina

En Nueva York, fue elegido como gobernador en 2011, tras vencer al republicano Carl Paladino. Obtuvo la reelección en 2014 y en 2018 volvió a vencer con Kathy Hochul como compañera de fórmula. Sin embargo, un escándalo por acusaciones de conducta sexual inapropiada, que él aún niega, lo llevó a dimitir en 2021.

En 2025, volvió a la escena pública para las elecciones para la alcaldía, pero su derrota frente a Mamdani lo dejó nuevamente fuera del panorama político. Desde entonces, apareció en reiteradas ocasiones en programas de radio y televisión para dar su opinión sobre la actualidad, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible candidatura a un cargo público.

No obstante, el exgobernador no se pronunció sobre su futuro político, que se mantiene en la incertidumbre.