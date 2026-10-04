Mamdani lo confirmó: 56 hectáreas en Nueva York están disponibles para construir 12.000 viviendas asequibles

La posibilidad de transformar un predio ferroviario de Nueva York en un nuevo barrio residencial volvió a ocupar el centro de la agenda de vivienda de la ciudad. El alcalde Zohran Mamdani confirmó que avanzó en una nueva instancia de conversaciones para desarrollar Sunnyside Yard, un proyecto que contempla miles de viviendas asequibles en un espacio de 140 acres (56 hectáreas).

Mamdani confirmó el avance de Sunnyside Yard en Nueva York

Durante una conferencia de prensa en Gracie Mansion reproducida por Telemundo, Mamdani explicó que uno de los principales temas tratados con el presidente Donald Trump fue la posibilidad de avanzar con la construcción de viviendas en Sunnyside Yard.

Según el alcalde, las conversaciones pasarán a una instancia técnica entre los equipos de vivienda y operaciones de la ciudad y representantes de la Casa Blanca.

El proyecto plantea transformar un espacio que actualmente funciona como patio ferroviario en un nuevo sector urbano.

De acuerdo con la información del portal oficial del proyecto, Sunnyside Yard se encuentra en Queens y presta servicios a Amtrak, Long Island Rail Road y New Jersey Transit.

Una imagen de referencia conceptual del proyecto de Sunnyside Yard en Nueva York que elaboró el estudio LERA LERA

El lugar constituye una infraestructura ferroviaria de importancia para el sistema de transporte y, precisamente por sus características, la propuesta requiere construir una plataforma sobre el patio para permitir el desarrollo de nuevas viviendas y servicios.

En la conferencia, Mamdani señaló que la propuesta conversada con Trump permitiría construir alrededor de 12.000 viviendas.

Cómo se desarrolló el plan de Sunnyside Yard en Nueva York

La propuesta para Sunnyside Yard contempla una intervención de infraestructura de gran magnitud: construir una plataforma sobre el patio ferroviario para crear una superficie sobre la cual puedan desarrollarse viviendas, espacios abiertos y otros servicios.

El portal oficial del proyecto señala que Amtrak se acercó en 2014 a la ciudad para comenzar a elaborar una estrategia de largo plazo destinada a estudiar un futuro desarrollo sobre Sunnyside Yard.

Zohran Mamdani detalló que el diálogo con Trump pasó a un plano técnico entre los equipos de vivienda municipales y representantes del gobierno federal Captura de video

Ese proceso derivó en un plan que fue publicado el 3 de marzo de 2020, después de 18 meses de trabajo, análisis y participación pública.

La planificación incluyó conversaciones, talleres y reuniones con organizaciones locales, recorridos por el barrio, sesiones informativas, convocatorias públicas, talleres comunitarios, encuentros periódicos de un comité de dirección, una instancia de participación digital y cientos de comentarios escritos.

El plan identificó seis prioridades que funcionan como ejes de la propuesta:

Infraestructura social y espacios públicos

Mejoras en el transporte

Viviendas asequibles

Empleos y desarrollo de escuelas y trabajadores

Sostenibilidad y resiliencia

Preservación de las características propias de Queens

Nueva York proyecta 12.000 viviendas y 30.000 empleos

Según explicó Mamdani, el proyecto representa la creación de un barrio entero dentro de Nueva York, en un contexto en el que la disponibilidad de suelo constituye uno de los principales desafíos para ampliar la oferta habitacional.

Imagen de referencia conceptual del proyecto de Sunnyside Yard en Nueva York que elaboró el estudio LERA LERA

El alcalde remarcó que el proyecto también tendría un impacto laboral considerable.

La construcción de las viviendas y de la infraestructura asociada permitiría generar alrededor de 30.000 empleos vinculados con la industria de la construcción.

El plan oficial, además, contempla 7000 puestos de trabajo permanentes una vez desarrollado el nuevo sector.

La propuesta incorpora también una dimensión relacionada con los servicios que acompañarían a las viviendas. Entre sus indicadores aparecen más de 30 nuevos centros destinados a atención infantil y sanitaria, además de 60 acres (24 hectáreas) de nuevos espacios públicos abiertos.